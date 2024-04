L'héritière du trône néerlandais a fui en Espagne suite à des menaces









La princesse héritière néerlandaise Amalia a vécu en Espagne pour échapper aux menaces pesant sur sa sécurité, ont rapporté les médias locaux alors qu'elle se préparait à faire ses débuts officiels lors d'une visite d'Etat mercredi aux Pays-Bas.





Selon le média public NOS, citant des sources royales, la jeune femme âgée de 20 ans a vécu et étudié à Madrid pendant plus d'un an.





En octobre 2022, Amalia a été contrainte d'abandonner son projet de vivre dans une résidence étudiante dans la capitale néerlandaise en raison de ses craintes en matière de sécurité, quelques semaines seulement après avoir commencé à étudier la politique, la psychologie, le droit et l'économie à l'université d'Amsterdam.





L'héritière du trône avait été photographiée rayonnante lorsqu'elle a commencé ses études. Elle avait indiqué qu'elle envisageait de vivre dans un logement étudiant.





Mais le couple royal a déclaré, environ un mois plus tard, que leur fille avait été contrainte de retourner vivre dans le palais de La Haye, avec des mesures de sécurité considérablement renforcées.





"Elle ne peut pas vivre à Amsterdam et elle ne peut pas vraiment sortir (...) Cela a d'énormes conséquences sur sa vie", avait déclaré à l'époque la reine Maxima, émue.





Les autorités n'ont pas divulgué de détails, mais l'annonce était intervenue quelques semaines après des informations selon lesquelles Amalia et le Premier ministre Mark Rutte auraient été mentionnés dans des communications par des groupes du crime organisé, suscitant des craintes de tentative d'enlèvement.





NOS a indiqué que la menace qui pesait sur Amalia n'avait pas complètement disparue, mais qu'elle pouvait à nouveau vivre et étudier aux Pays-Bas grâce à des "mesures" non divulguées.





Elle vivrait désormais à Amsterdam. Mercredi, Amalia jouera pour la première fois un rôle officiel lors de la visite d'État de deux jours de la famille royale espagnole.