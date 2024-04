L'Iran a lancé "des drones et des missiles" vers Israël (télévision d'Etat)

La télévision d'Etat iranienne a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche que le Corps des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, a lancé une "vaste" attaque de "drones et de missiles" vers Israël.