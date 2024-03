L’État islamique annonce des attaques dans le monde entier

Le groupe terroriste État islamique (EI) a annoncé jeudi que des attaques seraient menées à l’échelle globale. Un porte-parole de l’EI a appelé des “loups solitaires” à viser spécifiquement des chrétiens et juifs, surtout en Europe et aux États-Unis, à Jérusalem et en Palestine, et ce même durant le mois saint du ramadan.



Ce porte-parole a également appelé à attaquer le camp de prisonniers syrien d’Al-Hol, où résident des parents de djihadistes du groupe terroriste.



Dans cet enregistrement audio de 40 minutes, il a également commémoré le 10? anniversaire de la déclaration du califat de l’État islamique. À cette époque en 2014, l’EI avait pris le contrôle d’une grande partie de la Syrie et de l’Irak. Depuis, le groupe terroriste a renoncé à une grande partie de son territoire, bien que des cellules de l’EI soient toujours actives.



Ce porte-parole a également revendiqué une nouvelle fois la responsabilité de l’attentat contre la salle de concert de Moscou, qui a fait 143 morts.