La Chine estime avoir été "diffamée et attaquée" lors du sommet Etats-Unis-Japon









La Chine a estimé jeudi avoir été "diffamée et attaquée" lors d'un sommet Etats-Unis-Japon à Washington, durant lequel le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont annoncé le renforcement des liens de défense bilatéraux.





"Les Etats-Unis et le Japon, au mépris des graves préoccupations de la Chine, ont diffamé et attaqué la Chine sur Taïwan et les questions maritimes", a déclaré lors d'un point presse régulier Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.





"Ils se sont immiscés de manière éhontée dans les affaires intérieures de la Chine, en violation grave des normes fondamentales qui régissent les relations internationales".





Les Etats-Unis et le Japon ont décidé mercredi de profondément renforcer leurs liens de défense, déjà très importants depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de tensions grandissantes en Asie-Pacifique.





Les armées américaine et japonaise vont oeuvrer ensemble pour plus "d'interopérabilité", tandis que les Etats-Unis s'engagent à soutenir certains projets militaires japonais, sur le plan matériel et technologique.





Joe Biden assure que cette collaboration militaire est "purement défensive".





Le locataire de la Maison Blanche est toutefois en train de tisser un réseau d'alliances en Asie afin de contrer la montée en puissance militaire de la Chine et ses prétentions maritimes ou vis-à-vis de Taïwan.





La Chine a dénoncé jeudi certaines parties du communiqué conjoint entre Joe Biden et Fumio Kishida, qui critiquent indirectement Pékin sur la question de Taïwan ou sur des îles Senkaku/Diaoyu, disputées avec Tokyo en mer de Chine orientale.





"La Chine est fortement mécontente et fermement opposée à (ces propos) et a solennellement protesté auprès des parties concernées", a indiqué Mao Ning.





"Les relations entre les Etats-Unis et le Japon ne doivent ni cibler d'autres pays ni nuire à leurs intérêts, ni encore compromettre la paix et la stabilité régionales."