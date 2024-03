La Golf fête ses cinquante ans: l’évolution en images d’une voiture mythique

Le constructeur allemand Volkswagen célèbre vendredi les 50 ans de sa voiture la plus emblématique, la Golf, vendue à 37 millions d’exemplaires dans le monde depuis la production des premiers modèles en 1974.



“Plus de 2.000 personnes ont opté pour une nouvelle Golf chaque jour au cours des 50 dernières années”, a calculé Volkswagen dans un communiqué.



Le groupe a lancé la production de la première génération de la Golf le 29 mars 1974, une voiture aux formes angulaires succédant à la légendaire Coccinelle, toute en rondeur.



La Golf continue d’être produite à Wolfsburg, fief historique de la marque VW, fondée en 1937, mais aussi sur d’autres sites de production en Allemagne ainsi que dans sept autres pays.

Huit générations en un demi-siècle



En cinquante ans, huit générations de Golf se sont succédé, la dernière remontant à 2019. Volkswagen a présenté cette année la dernière mise à jour de la Golf 8, également disponible en version hybride rechargeable.



Pour cette dernière, VW promet une “autonomie tout électrique de plus de 100 km” ainsi qu’une “commande vocale et un agent conversationnel basé sur l’intelligence artificielle Chat GPT”, ajoute le communiqué.



La marque organise une exposition spéciale sur les 50 ans de la Golf, présentée dans son musée à Wolfsburg, dans le nord de l’Allemagne, depuis mardi et jusqu’au 23 février 2025.