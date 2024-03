La présidente du Pérou perquisitionnée à son domicile pour une affaire de Rolex non déclarées

Le domicile de la présidente péruvienne, Dina Boluarte, a été perquisitionné samedi peu après minuit dans le cadre d’une enquête pour enrichissement illicite portant sur des montres de luxe qu’elle est soupçonnée de ne pas avoir déclaré dans son patrimoine.



Le siège du gouvernement a également été perquisitionné “conformément à l’ordre du tribunal”, a déclaré à la presse le colonel de la police Harvey Colchado, sans préciser si des objets avaient été saisis.



Dans un bref message sur le réseau X, la présidence péruvienne a indiqué que l’opération au siège du gouvernement s’était déroulée “normalement et sans incident”.



Des policiers ont pénétré peu après minuit dans la maison de Mme Boluarte, à Surquillo, dans l’est de Lima, après avoir forcé la porte à l’aide d’une barre de fer, selon les images de la télévision.



D’autres images montrent la police cerner son domicile et former une barrière humaine pour empêcher le trafic automobile dans les rues adjacentes.



Selon un document de la police, auquel l’AFP a eu accès, une quarantaine d’agents et de magistrats ont été mobilisés “dans le but de fouiller la maison et saisir les montres Rolex”. Le siège du gouvernement a été perquisitionné quelques heures plus tard.



Le Premier ministre péruvien Gustavo Adrianzén (centre-droit) a dénoncé auprès de la presse “une atteinte intolérable à la dignité de la présidence de la République et de la nation qu’elle représente”.



“Les ministres d’Etat expriment leur solidarité avec la présidente et rejettent fermement ces actions politiques déstabilisatrices, qui s’appuient sur des dispositions juridictionnelles discutables”, a-t-il ajouté sur X.



Selon le gouvernement, au moment des perquisitions, Mme Boluarte se trouvait dans sa résidence au sein du Palais du gouvernement. La présidente continuera à “collaborer avec le bureau du procureur” a indiqué M. Adrianzén sur X.

“Mains propres”



L’intervention policière a été effectuée à la demande du procureur de la nation après le rejet par le parquet de la demande de Mme Boluarte de reporter une comparution au cours de laquelle elle devait présenter sa collection de montres et les preuves d’achat.



En cas de poursuites, la présidente péruvienne ne pourra, en vertu de la Constitution, être soumise à un procès avant juillet 2026, date de la fin de son mandat.



Le scandale des Rolex a éclaté après qu’un site d’information local, La Encerrona, a publié le 15 mars une série de photos montrant Mme Boluarte arborant différentes montres de luxe alors qu’elle était au gouvernement en 2021 et 2022.

Des policiers marchent devant le palais du gouvernement après que des procureurs ont perquisitionné le domicile de la présidente Dina Boluarte.



Le 19 mars, le parquet général a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire pour “enrichissement illicite et non-déclaration d’utilisation de montres Rolex”.



Dans la foulée, Mme Boluarte a assuré avoir les “mains propres” et ne posséder qu’une montre, un modèle non récent acheté avec ses économies.





“Je suis entrée au Palais du gouvernement avec les mains propres et j’en sortirai avec les mains propres, comme je l’ai promis au peuple péruvien”, avait-elle affirmé.