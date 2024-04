«Je devais me marier avec David Hallyday» : elle perd 40.000 euros après avoir été arnaquée sur un site de rencontre

Roselyne a vécu une relation amoureuse virtuelle d’un an, avec une personne qu’elle pensait être le chanteur David Hallyday. Ce n’est au dernier moment , avant le mariage qu’il lui avait promis, que l'infirmière quinquagénaire s’est aperçue de la supercherie qui lui a coûté 40.000 euros.







Un coût financier mais aussi psychologique. Roselyne, une infirmière vivant en France, s’est prise d’amour pour un homme, qui se présentait comme le célèbre chanteur David Hallyday.





C’est sur les réseaux sociaux que ce dernier l’a abordé, avant d'entamer avec elle une relation d’amour à distance d’un an : «Je l’ai rencontré sur les réseaux. Il est venu me parler en me disant que c’était le vrai et ça a commencé comme ça», a-t-elle témoigné dans l’émission 66 Minutes diffusée sur M6.





Un an après le début de leurs échanges, Roselyne n’a toujours pas rencontré physiquement l’usurpateur de David Hallyday, qui lui promettait un mariage l’été passé, dans un lieu hautement symbolique : l’église de Loconville (Oise), où les parents du chanteur, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, s’étaient unis.





UN ATTACHEMENT AU FIL DES MESSAGES

Pour expliquer l’absence de rencontre, l'imposteur a trouvé un prétexte imparable : une célébrité et des paparazzi, qui le forcent à rester extrêmement discret jusqu’au mariage.





Malgré tout, les mots doux quotidiens et les multiples échanges ont contribué à l’attachement de l’infirmière, qui est tombée éperdument amoureuse de celui qu’elle pensait être son fiancé.





Une fois Roselyne aveuglée par l’amour, l’usurpateur de David Hallyday a soudainement commencé à demander de l’argent à sa victime : «Il m’explique que suite à l’héritage de son père (Johnny Hallyday, NDLR) ses comptes ont été bloqués», s’est souvenue la femme.





Se voyant déjà épouser son bien-aimé à l’église de Loconville, l’infirmière lui a envoyé plus de 40.000 euros au total, pour dépanner son dulciné, qui avait besoin d’une aide financière, «pour débloquer ces comptes, récupérer l’argent, me rembourser et vivre notre vie ensemble», a-t-elle poursuivi.





«COMMENT J’AI PU ME FAIRE AVOIR COMME ÇA» ?

Mais à l’approche du supposé mariage, Roselyne se rend à l’évidence : il n’y a ni mariage à l’église, ni problème d’héritage, ni même de David Hallyday. Son interlocuteur est un imposteur : «Je me pose encore la question de savoir comment j’ai pu me faire avoir comme ça», s’interroge-t-elle.





Au-delà de la lourde perte financière, le traumatisme financier est grand pour l’infirmière, qui est tombée de très haut : «Il a détruit une énorme partie de ma vie», s’est-elle désolée.





Ces escroqueries de masse sont menées par des «brouteurs». Déjà connu depuis plusieurs années, le phénomène est présent partout, et sévit notamment depuis l’Afrique de l’Ouest, notamment la Côte-d’Ivoire.









Avec de faux profils attrayants, les arnaqueurs visent des femmes en situation de détresse psychologiques et âgées de plus de 50 ans, certaines qu’elles sont plus vulnérables en raison d’un besoin de plaire encore. Des hommes peuvent aussi être victimes du même type d'arnaques.