“Une opération complexe et inédite”: comment les débris du pont vont être évacués à Baltimore

Après l’effondrement du pont Francis Scott Key à Baltimore, les équipes d’ingénieurs se concentrent désormais sur la tâche colossale qui consiste à extraire les débris de la structure qui gisent dans la rivière Patapsco. Il s’agit d’une première étape avant la réouverture du port et la suite des recherches pour retrouver les corps des quatre ouvriers qui sont toujours portés