Le Canada augmente ses dépenses de défense, sans atteindre l’objectif de l’Otan

Le Canada a annoncé lundi de nouveaux investissements militaires, mais les sommes promises demeurent en dessous de la cible de financement de 2% du PIB fixée par les pays membres de l’Otan.



Dans le budget fédéral attendu la semaine prochaine, Ottawa prévoit d’accorder 8,1 milliards de dollars canadiens (5,5 milliards d’euros) sur cinq ans et 73 milliards de dollars (49,5 milliards d’euros) sur 20 ans à sa défense.



Les sommes promises permettront au pays de se munir entre autres de capteurs maritimes et de sous-marins pour surveiller les océans, d’hélicoptères et d’avions de détection aérienne. Le pays investit aussi pour acquérir des missiles à longue portée pour l’armée de terre.



Ces nouveaux investissements s’ajoutent aux navires de la marine et avions de combat F-35 déjà promis par Ottawa, en plus des sommes déjà allouées pour moderniser sa défense en vertu du Commandement militaire de l’espace aérien nord-américain (NORAD), partagé avec les États-Unis.



“On va rester à la fine pointe de la technologie et on va s’assurer que notre défense soit moderne et qu’elle corresponde à nos objectifs”, a déclaré lundi le Premier ministre canadien Justin Trudeau lors d’une conférence de presse à la base militaire de Trenton, en Ontario.