Les Etats-Unis restreignent les mouvements de leurs diplomates en Israël par souci de sécurité

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi restreindre les mouvements de leur personnel diplomatique en Israël par souci de sécurité, sur fond de craintes de représailles iraniennes à une frappe imputée à Israël en Syrie.





"Par mesure de précaution, les employés de l'administration américaine et les membres de leur famille ne sont pas autorisés à voyager en dehors des zones de Tel Aviv, Jérusalem et Beersheva jusqu'à nouvel ordre", selon un avis diffusé par l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.





Le personnel du gouvernement américain est toutefois autorisé "à transiter entre ces trois zones pour ses déplacements personnels", selon l'avis.





L'ambassade américaine n'a fourni aucune explication à cet avis, qui survient plus de six mois après le début de la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, mais a souligné que "l'environnement sécuritaire reste complexe et peut évoluer rapidement en fonction de la situation politique et des événements récents".





Le président américain Joe Biden a affirmé mercredi que l'Iran "menace de lancer une attaque importante contre Israël", en représailles à une frappe meurtrière imputée à Israël qui a visé le consulat iranien à Damas, le 1er avril.