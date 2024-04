Londres appelle Israël à ne pas engager de représailles contre Téhéran





Le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron a appelé lundi Israël à ne pas mener de représailles contre l'Iran après l'attaque menée durant le week-end par Téhéran.





"Nous voulons éviter une escalade de ce conflit", a déclaré le chef de la diplomatie britannique sur les ondes de la BBC, "nous disons très clairement que nous ne soutenons pas une frappe en représailles".





Israël et ses alliés ont affirmé avoir intercepté la quasi-totalité des plus de 350 missiles et drones envoyés par l'Iran dans la nuit de samedi à dimanche dans une attaque directe inédite sur le territoire israélien.





"L'Iran a tenté une attaque massive contre Israël", qui si elle n'avait pas été contrecarrée avec succès aurait pu faire "des milliers de victimes", a déclaré David Cameron.





Il s'agit selon lui d'une "double défaite pour l'Iran" car "non seulement l'opération n'a pas été couronnée de succès et presque toutes les armes ont été abattues", mais le monde voit aussi l'"influence maligne" de Téhéran dans la région.





David Cameron a ainsi exhorté Israël à "prendre la victoire", comme le président américain Joe Biden l'a suggéré.





Le chef de la diplomatie britannique a en outre affirmé un peu plus tôt dans une émission télévisée de la BBC que Londres envisageait de nouvelles sanctions contre l'Iran.





"Oui, absolument", a-t-il répondu, interrogé à cet égard, "nous continuerons à regarder quelles mesures supplémentaires nous pouvons prendre".