Mort d’Émile: un nouvel ossement appartenant à l’enfant retrouvé par les gendarmes

Les recherches réalisées ces derniers jours ont permis de retrouver un nouvel ossement appartenant au petit Émile. La découverte des gendarmes aurait eu lieu à proximité de l’endroit où le crâne de l’enfant a été retrouvé le 30 mars dernier, rapportent nos confrères du Parisien qui précisent que les enquêteurs tentent de reconstituer le trajet de l’enfant. Une information confirmée par une “source proche du dossier” à BFMTV.



La découverte du crâne et de quelques vêtements du petit Emile, la semaine dernière, ont donné quelques indications, mais rien ne permet toujours d’expliquer comment ce garçonnet de deux ans et demi a disparu puis trouvé la mort début juillet, dans un minuscule hameau des Alpes-de-Haute-Provence.



“Aucun traumatisme ante mortem n’a été observé” sur le crâne, qui présente néanmoins “de petites fractures et fissures post mortem” ainsi que “des traces de morsures, probablement causées par un ou des animaux”, a précisé le procureur de la République d’Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, lors d’un point presse tenu mardi dernier.