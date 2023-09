Niger: Macron annonce le prochain retour en France de l'ambassadeur et des militaires français

Le président français Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir le retour "dans les prochaines heures" de l'ambassadeur français à Niamey, et le départ des troupes françaises d'ici la fin de l'année, à l'issue d'un bras de fer de deux mois avec la junte nigérienne.