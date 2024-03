Réchauffement climatique et viticulture vont donner à la Bretagne une nouvelle raison d’être fière

L’augmentation des températures touche les cultures viticoles, c’est souvent un problème… Mais pas exclusivement.



Ar gwin a vez tennet, maintenant il faut le boire. Dans l’océan de mauvaises nouvelles que porte le réchauffement de la planète, il est des prévisions qui valent un peu d’optimisme. Une nouvelle étude sur l’adaptation des régions viticoles face au réchauffement, parue dans la revue Nature ce mardi 26 mars, porte en elle de quoi s’inquiéter… mais aussi un peu d’espoir. Surtout si votre région de cœur est celle d’Anne de Bretagne.



L’étude, réalisée par une équipe française sous l’égide de l’École nationale des sciences agronomiques, précise région par région l’état de la menace : année après année, faire du vin dans les régions méditerranéennes s’avère de plus en plus difficile, et cette tendance ne devrait pas changer alors que l’étude mise sur le scénario, plus que probable, d’un réchauffement à 2° au-dessus des températures préindustrielles. Car le problème n’est pas uniquement la chaleur (qui décale les récoltes), c’est aussi l’eau. Ou plutôt son absence.





En France et en Espagne méditerranéenne, dans la vallée du Po en Italie, la péninsule balkanique ou le sud-ouest de la Mer noire, « la rareté de l’eau risque de rendre impossible l’augmentation de l’irrigation nécessaire pour préserver ces régions viticoles », indique l’étude. Amateurs de vin du Languedoc, pensez à garnir votre cave…