Renault rappelle des Zoé et des Mégane IV face à des risques d’incendie ou de blessures

Les propriétaires du modèle électrique ont été contactés. Quant à la Mégane, c’est un modèle de tourisme qui est concerné. Ce qui implique de contacter le concessionnaire.





Vague de rappel pour le constructeur français. Évoquant plusieurs problèmes de fabrication, le groupe Renault a été contraint de rappeler deux modèles de véhicules à cause de potentiels risques pour les utilisateurs.



Le groupe au losange a annoncé ces rappels ce samedi 30 mars à l’Agence France-Presse pour deux citadines, confirmant les informations du site gouvernemental Rappel conso. Le premier modèle concerné est la Renault Zoé et le second la Megane IV.



Concernant la citadine électrique Zoé, la fiche de rappel indique qu’« en raison d’un problème de fabrication, un court-circuit peut se produire dans la batterie haute tension », ce qui augmente « le risque d’incendie », selon le site d’information des consommateurs Rappel Conso.



Toutefois, seuls deux véhicules de Renault Zoé sont concernés. L’un pour la France, l’autre pour la Suisse. Il s’agit de ceux équipés de « batterie BT4 XLR produits à l’usine de Flins (Yvelines) entre le 1er et le 28 septembre 2023 », comme l’indique le groupe. Ces véhicules « sont potentiellement concernés par un risque de court-circuit interne à la batterie, dû à une non-conformité du process fournisseur ».