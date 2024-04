Turquie : Plus de 20 Sénégalais emprisonnés (Boubacar Sèye)

Des compatriotes sénégalais sont dans une situation précaire en Turquie, d'après le président fondateur d'Horizon sans Frontières Boubacar Sèye. Une vingtaine est actuellement en prison. Seneweb vous livre le communiqué de ce chercheur et consultant en migrations internationales.









"Alerte de la Diaspora depuis la Turquie. De nombreux Sénégalais en situation précaire dont plus d'une vingtaine dans les prisons





D'abord sur le plan administratif nous explique leur porte-voix, le poids qui pèse sur leurs épaules est presque insupportable :





"Les étrangers paient plus de 700 dollars pour l'obtention ou le renouvellement des cartes de séjour dont 90% des demandes sont rejetées sans remboursement. Ceux à qui on délivre les cartes de séjour reçoivent une durée de trois mois alors qu'ils ont payé une assurance d'un an.





Et autres raisons pour lesquelles Horizons sans Frontières relaie son appel aux nouvelles autorités, selon ce Sénégalais en situation délicate en Turquie, les cartes de séjour ne garantissent pas la libre circulation dans le pays.





À tout moment ils peuvent l'annuler dans le site web du gouvernement sans que personne ne le sache. C'est ce qui explique que certaines personnes sont bloquées à l'aéroport au retour de leur voyage.





Les personnes dont on a eu à supprimer les cartes de séjour se font généralement attraper dans les places publiques, les stations de bus ou de métro, dans leurs lieux de travail ou dans leurs domiciles (appartements, résidents, maisons, etc.).





L'autre alarme, surtout à vérifier, est aussi sur le plan humanitaire, car, nous dit-on, les personnes attrapées peuvent être enfermées pendant 12heures dans de très mauvaises conditions de détention, sans eau et sans nourriture.





Pour torturer les étrangers, les autorités établissent de faux rapports médicaux pour les regrouper dans des centres de détentions comme des animaux,





L'autorité consulaire du Sénégal en Turquie est aussi appelée à agir, soulager ses compatriotes et infirmer cette version.





Selon toujours cette voix de la Diaspora, les prisons sont pleines et surchargées.





Exemple: Iroum Askale plus de 20 Sénégalais y sont incarcérés en détention, les prisonniers sont dépouillés de leurs biens (argent, téléphone)





Voilà en détail, autant de raisons qui poussent l'ONG Horizons sans Frontières à lancer un appel aux nouvelles autorités, tout en leur souhaitant une pleine réussite pour un meilleur avenir de nos compatriotes établis dans la diaspora.