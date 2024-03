Un Américain sur huit se dit prêt à voter pour lui: qui est “Bobby”, le neveu controversé de JFK?

Maintenant que Robert F. Kennedy Jr (70 ans), candidat indépendant à l’élection présidentielle, s’est trouvé une riche “colistière”, il pourrait bien devenir le troisième protagoniste en vue de l’élection présidentielle américaine. Qui est “Bobby”, le neveu controversé de JFK et complotiste, qu’un Américain sur huit voit aujourd’hui comme le nouveau président? Et quel impact sa participation pourrait-elle avoir sur Trump et Biden?