Un enfant de 13 ans poignarde mortellement un SDF en Allemagne

Un garçon de 13 ans a été placé en institution fermée pour mineurs d’âge après avoir poignardé à mort un sans-abri jeudi dans la ville allemande de Dortmund, a indiqué la police lundi.



L’incident s’est produit jeudi soir dans la zone portuaire de Dortmund au cours d’une altercation entre un sans-abri et quatre adolescents. Une vidéo retrouvée sur le téléphone portable de l’un des jeunes montre un garçon poignardant le sans-abri. La victime, un homme de 31 ans, est décédée des suites de ses blessures.



La police est arrivée sur les lieux et a appréhendé les quatre jeunes dont deux âgés de treize ans, un de quatorze ans et un de quinze ans. Tous les quatre ont été relâchés après audition mais l’agresseur de treize ans, qui ne peut être poursuivi pénalement, a ensuite été placé dans un établissement fermé, a rapporté lundi la police de Dortmund.



L’enquête est toujours en cours.