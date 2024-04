Un responsable militaire américain en Israël face aux menaces de l'Iran

Un général américain chargé du Moyen-Orient se trouve en Israël pour discuter avec de hauts responsables militaires sur place des "menaces sécuritaire dans la région" dans un contexte d'escalade avec l'Iran, a annoncé jeudi le ministère de la Défense des Etats-Unis.





Téhéran a de nouveau menacé mercredi de "punir" Israël après une attaque le 1er avril sur le consulat iranien à Damas qui a fait 16 morts, dont sept membres du corps des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, selon une ONG.





Le général Michael Erik Kurilla doit rencontrer en Israël d'"importants dirigeants de (l'armée israélienne) et discuter des menaces sécuritaires actuelles dans la région", a déclaré à la presse le porte-parole du Pentagone Pat Ryder.





Selon lui, cette visite prévue avant les menaces iraniennes a été avancée "en raison des récents développements".





Le président américain Joe Biden a promis un soutien "inébranlable" à son proche partenaire israélien, alors que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a averti qu'Israël "doit être puni et sera puni".





"Si l'Iran mène une attaque depuis son territoire, Israël répondra et attaquera l'Iran", a de son côté assuré le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz.





Depuis le début de la guerre dévastatrice à Gaza, il y a six mois, les Etats-Unis et la communauté internationale ne cessent de craindre une expansion majeure du conflit entre Israël et le Hamas palestinien.