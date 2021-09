Une grande soirée pour fêter Halloween à Disneyland Paris

Quel meilleur endroit que Disneyland Paris pour célébrer Halloween? La saison d’automne a été inaugurée il y a quelques jours dans le parc français en présence de Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Mélanie Thierry, Raphaël, Louane ou encore Loïc Nottet.



Les moments forts de la nouvelle saison sont nombreux. La terrifiante Maléfique sera de sortie et elle aura vêtu ses habits de dragon. Le Capitaine Crochet et la Méchante Reine feront des apparitions remarquées dans le parc dès le 1er octobre.



Disneyland est décoré comme il se doit: 330 citrouilles, 175 mètres de guirlandes lumineuses, 56 lanternes, et des dizaines de petits fantômes et squelettes sont installés dans le parc.



Le point d’orgue de la saison sera la soirée Halloween qui se tiendra le 31 octobre de 20 heures à 2 heures du matin. Les attractions comme Phantom Manor, Big Thunder Mountain, Pirates of the Caribbean et Peter Pan’s Flight seront accessibles. Les détenteurs d’un ticket sont invités à se déguiser.