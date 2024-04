Une jeune mère poignardée à mort en pleine rue devant son bébé en Angleterre

Les faits ont eu lieu ce samedi après-midi à Bradford, près de Leeds, dans le nord de l’Angleterre. L’auteur a pris la fuite.



Habibur Masum, 25 ans, est accusé d’avoir poignardé à mort une jeune mère de famille de 27 ans, en pleine rue, dans le centre-ville de Bradford, en périphérie de Leeds, dans le comté du Yorkskire de l’Ouest. La victime était accompagnée de son bébé de 5 mois, couché dans son landau. Elle a succombé à ses blessures à l’hôpital quelques heures plus tard. L’enfant est quant à lui indemne.



La police anglaise est toujours à la recherche du suspect d’origine bangladaise, étudiant à l’université locale du Bedfordshire, relatent la BBC et le Guardian, et a diffusé son portrait et sa description pour tenter de retrouver sa trace. Elle invite les témoins à signaler sa présence dans les environs et à éviter tout contact avec l’individu. Selon les premiers éléments, l’agresseur et sa victime se connaissaient. La nature de leur relation n’a toutefois pas été précisée.