Une “allocation Covid” en faveur des plus précarisés?

allocation Covid en Belgique

La secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, Christine Mahy, a plaidé vendredi pour l'instauration d'une "allocation Covid" afin de soutenir le pouvoir d'achat des personnes les plus précarisées.

Un tel mécanisme de soutien aux ménages les plus pauvres soutiendrait également l'économie, a-t-elle expliqué lors de l'émission Matin Première de la RTBF dont elle était l'invitée.

Selon Mme Mahy, les arrêts maladie, le chômage partiel ou l'augmentation des prix des produits de première nécessité plombent les budgets des ménages les plus modestes.





Avant la crise 1,8 million de personnes se trouvaient déjà sous le seuil de pauvreté en Belgique, soit environ 16% de la population.





Pour la secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, la réponse des autorités pour accompagner ceux dont les revenus sont les plus faibles et qui sont touchés de plein fouet par la crise économique et sociale est variable.





Christine Mahy déçue du manque d’attention du fédéral envers les plus précarisés

Dans les entités fédérées, il y a "des choses qui sont faites" par le gouvernement wallon et en Fédération Wallonie-Bruxelles, et en Flandre. Mais "il a fallu l'imposer", a souligné Mme Mahy.





Elle s'est en revanche montrée déçue par le gouvernement fédéral et du fait "de ne jamais entendre parler de ces populations" (les plus précarisées, NDLR). Elle estime que l'information est donnée pour la classe moyenne, en général. "Mais pas avec une attention particulière pour ceux-là donc oui il y a un manque d'attention", a-elle déploré.