Une proposition de trêve en trois étapes étudiée par le Hamas: ce que prévoit le plan

Le Hamas, en guerre avec Israël dans la bande de Gaza, examine une proposition de trêve en trois étapes, dont la première prévoit un cessez-le-feu de six semaines, a indiqué lundi à l’AFP une source au sein du mouvement islamiste palestinien.



Des représentants du gouvernement israélien et du Hamas se sont retrouvés dimanche au Caire pour des négociations indirectes via les médiateurs de l’Égypte, des États-Unis et du Qatar qui leur ont soumis ce plan.



La nouvelle proposition prévoit également dans une première étape la libération de 42 otages israéliennes (dont des militaires, des enfants et des femmes âgées) en échange de 800 à 900 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Une centaine y purge de longues peines y compris à perpétuité, a précisé cette source proche des négociations.





Le projet d’accord stipule en outre l’entrée de 400 à 500 camions d’aide alimentaire par jour dans la bande de Gaza et le retour chez eux des habitants du nord du petit territoire palestinien déplacés par la guerre, a précisé cette source.