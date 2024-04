Une rare éclipse totale plonge l’Amérique dans le noir

Une rare éclipse totale a commencé lundi sur la côte ouest du Mexique, a annoncé la Nasa, lançant le début d’un événement céleste attendu par des millions de personnes, et dont le trajet doit également traverser les États-Unis avant de s’achever au Canada.



De multiples rassemblements sont organisés dans ces trois pays pour admirer la Lune recouvrir le Soleil, durant quelques minutes au maximum en fonction du lieu d’observation. Au total, l’ombre de la Lune parcourra sa trajectoire au-dessus de l’Amérique en environ une heure et demie.