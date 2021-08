Bril Fight 4 : "j'ai pardonné à Dieynaba Baldé...je ne savais pas que..."

La partie civile s'est finalement désistée. Le rappeur et compositeur, Djibril Mbaye Fall, alias Bril Fight 4, a déclaré avoir pardonné à la chanteuse Dieynaba Baldé.



"C'est quand je me suis réveillé le matin que j'ai constaté qu'on ma pris mon téléphone. C'est Dieynaba qui m'a suggéré de porter plainte et c'est elle même qui m'a accompagné à la brigade. Je ne savais pas qu'elle était derrière tout cela. D'ailleurs, je lui pardonne du fond du cœur", a-t-il annoncé à la barre.



Auparavant, les avocats de la défense avaient plaidé la relaxe de leur cliente rejetant ainsi les délits de vol et de collecte de données à caractère personnel. Selon eux, la chanteuse "est victime de personnes qui ont le double de son âge".



A noter, par ailleurs, que Dieynaba Baldé et ses présumés complices seront édifiés le 7 septembre prochain. Mais, ils vont retourner en prison car leur demande de liberté provisoire à été rejeté par le juge.