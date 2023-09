Faux billets d’avion pour La Mecque : l’imam mis en cause donne sa version des faits

El Hadji Abdoul Aziz Ndoye est accusé par Fatou Diaw, patronne de l’agence de voyage Africa connection tours (ACT), de l’avoir flouée pour 93 millions 750 mille francs CFA. Ce qui avait valu à ce membre du Regroupement national pour le pèlerinage à La Mecque d’être arrêté et déféré au parquet. Dans les colonnes de Libération, qui a révélé cette affaire, ce dernier livre sa vérité.



«C'est à Ousmane Doucouré que j'ai remis 124 millions de francs CFA et il l'a déclaré au commissariat central. Sur cette somme, plus de 46 millions F CFA ont été déposés sur le compte des ‘Établissements Cissé Touty Com’ dont le propriétaire, Djibril Dieng dit Cissé, travaille à Iberia.



