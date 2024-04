Palais de justice de Dakar : Quinze huissiers stagiaires ont prêté serment

L'ordre national des huissiers du Sénégal a accueilli quinze nouveaux stagiaires. Ces derniers ont prêté serment ce lundi devant la barre de la Cour d'appel de Dakar. Ces auditeurs ont juré de se conformer à leur serment notamment « garder scrupuleusement le secret professionnel et de conduire en tout comme un digne et loyal huissier de justice stagiaire ».









Devant le juge, Ndiep Diouf, président de chambre à la cour d’appel, les quinze huissiers stagiaires ont pris l’engagement de se conformer à leur serment. Ils ont tour à tour défilé devant la barre pour jurer « de garder scrupuleusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal huissier de justice stagiaire ».





Cette promotion, issue de la session 2023 du concours d’aptitude au stage d’huissier, vient renforcer les rangs de la corporation. Les auditeurs vont effectuer un stage de formation de deux mois qui va les préparer à l’exercice de la fonction d’huissier. « Ce recrutement vient à point nommé. Ce sont des jeunes qui ont participé à un concours et qui ont réussi avec brio et viennent grossir les rangs », s’est réjoui Adama Dia, président de l’Ordre des huissiers de justice du Sénégal, à l’issue de la cérémonie de prestation de serment. Selon lui, cet effectif vient combler « un déficit » noté dans la profession depuis près de cinq ans. « En 2017 déjà, on avait organisé un autre concours pour lequel on avait 16 admis. On a par la suite encore fait des recrutements sur la base de dispositions transitoires pour obtenir onze, ça nous faisait en tout 27 huissiers de justice », a-t-il souligné.









Auparavant, l'avocat général Thieyacine Fall est revenu sur la signification et la portée de ce rituel qui remonte dans le temps, notant que le serment est « une affirmation à caractère religieux ». A son avis, le sens moral de cet acte relève « de la justice et de la bonne foi ». Car, dit-il, il s’agit « d’une formalité légale et obligatoire ». A travers le serment, a laissé entendre l’avocat général, l’auditeur s’engage à l’égard de ses pairs et de la société toute entière. C’est pourquoi, il les a invités « à rester et demeurer, en toute circonstances les serviteurs de la loi » car, précise-t-il, « la voix du peuple est la voix de Dieu ». D’autant plus, a conclu M. Fall, la mission de l’huissier est à la fois « délicate et exaltante ».









Le secrétaire général de l'Ordre des avocats du Sénégal, Me Ibrahima Ndiéguène, a, cette occasion, rappelé que « la protection du secret professionnel signifie simplement que la société vous reconnaît certaines qualités et des prérogatives qui ne sont pas données à tout le monde ». A cet effet, il a rappelé aux stagiaires qu'ils « n'ont pas le droit de le partager ou de l’offrir ; il doit être gardé à vie ». Dans le même sillage, il a souligné que « dans le droit sénégalais que l'essentiel des protections tourne autour du bien ». A ce titre, a poursuivi Me Ndiéguène, que « la mission de l'huissier est fondamentale car consistant de porter atteinte à ce bien, à son intimité et à son intégrité. Si l'huissier ne l'exécute conformément à la loi, il va porter atteinte à la dignité humaine. A l'en croire, « en matière d'exécution, il ne doit pas y avoir de dégâts collatéraux ». « On ne peut pas tolérer des écarts », a insisté Me Ndiéguène, les invitant à écouter et à suivre leurs maîtres de stages.