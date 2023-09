Suppression de la Crei : le sort réservés aux magistrats et greffiers

Remplacée par le pool judiciaire financier, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei) n'existe plus. Selon Les Echos, les magistrats qui y étaient affectés sont en tain d'être redéployés dans les autres juridictions.



Le journal souligne que les quatre magistrats qui étaient au niveau de la commission d'instruction, le Procureur spécial et son substitut, de même que les juges de siège, sont en train d'être ventilés dans les différentes juridictions de droit commun. Dans ce sens, certains ont été même affectés à Saint-Louis, souffle la source.



Celle-ci confie que les affectations concernent également les greffiers dont El Hadji Aya Boun Malick Diop transféré à la Cour d'Appel de Dakar.



Concernant le pool judiciaire financier, les magistrats seront désignés à la prochaine réunion du Conseil supérieur de la magistrature, avance Les Echos. Qui rappelle que ce pool sera composé d'un parquet financier, d'un collège des juges d'instruction financière, d'une chambre de jugement financière, d'une chambre d'accusation financière, d'une chambre des appels financière et d'assistants de justice spécialisés.