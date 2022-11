Assemblée générale de l’URAC : la CAP dépêche une délégation pour la supervision et la transparence des travaux

Assemblée générale de l’URAC

L’Union des Radios Associatives et communautaires (URAC) du Sénégal membre de la Coordination des Associations de Presse (CAP) tient son Assemblée générale ordinaire de renouvellement ce Samedi 26 novembre 2022 á son siège sis á Pikine Technopole.





La CAP suit de près cette AGO et a décidé d’accompagner l’Association faitière pour un bon déroulement des travaux dans la transparence et le respect des textes qui la régissent. Elle a pris la décision de superviser et d’observer l’Assemblée Générale après avoir constaté le 5 novembre dernier à la Maison de la presse une tension qui serait consécutive à une tentative de sabotage. Ainsi, la CAP n’acceptera pas que des forces obscures tentent de prendre le contrôle de l’URAC pour des raisons inavouées.





A cet effet, des responsables de la CAP sont mandatés pour prendre part à l’AGO, conduire et superviser l’organisation qui devra se faire conformément aux textes de l’Association, notamment les statuts et le règlement intérieur. Ils veilleront à la régularité des travaux.