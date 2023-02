Bacar Dia, ancien ministre de la Communication : "Le CNRA doit s’adapter ou disparaitre"

Quand l'opposition a perdu la voix en 2012, face à un régime aux abois, Sidy Lamine Niasse ouvrait la porte à tous ceux qui étaient sans voix et qui voulaient dire ce qu'ils pensent. Parmi ces femmes et ces jeunes, l'actuel président Macky Sall, hier opposant et aujourd’hui président de la République, a expliqué l’ancien ministre Bacar Dia, invité de l’émission "Opinion" sur Walf TV.





"Nous étions toujours dans le combat et Walf était notre mur de lamentations. Nous marchons à reculons et c'est bien dommage que les opposants devenus hommes du pouvoir remettent la même chose. Je suis solidaire des travailleurs et de la direction de Walf".