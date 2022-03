CDEPS : «Kane Stades» n’est plus le patron des patrons de presse

Mamadou Ibra Kane, patron d’Africome SA (Stades et Sunu Lamb), n’est plus le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS). Il a annoncé sa démission dans un communiqué repris par plusieurs médias.



«Kane Stades» estime qu’«un délinquant ne peut diriger le patronat de la presse». Il quitte ainsi ses fonctions pour ne pas, dit-il, gêner la lutte pour une presse libre et indépendante.



Le patron des quotidiens sportifs Stades et Sunu Lamb fait référence à sa condamnation à un mois ferme et un million d’amende pour injures publiques contre un de ses anciens employés.