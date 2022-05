[Billet] Cher Macky Sall, les journalistes sénégalais ne sont pas des pestiférés ! (Par Adama NDIAYE)

Le chef de l’État a accordé un entretien à Jeune Afrique. Bien. Il y a dit des choses importantes, notamment un agenda clair sur l’annonce d’un éventuel troisième mandat. Il a également développé ses ambitions de Président en exercice de l’Union africaine. Le choix du média pour un tel entretien est légitime : Jeune Afrique, en sa qualité de média panafricain de référence.



Néanmoins, même si nous ne voulons pas céder à l’aigreur ou à la jalousie mal placée de voir le chef de l’État privilégier encore une fois un média international pour communiquer, l’on trouve étrange cette propension qu’il a d’ignorer la presse nationale. Ces dernières années, Macky Sall n’a donné des entretiens qu’à France 24, RFI, Jeune Afrique, etc…



À croire qu’il prend soin d’éviter les journalistes et les médias sénégalais. Il a même supprimé de son agenda son traditionnel rendez-vous du 31 décembre, seule miette qu’il accordait à la presse locale. Le chef de l’État donne l’impression de mépriser la presse sénégalaise. Durant sa grande messe médiatique de fin d’année, il ne manquait d’ailleurs jamais de s’agacer de certaines questions des journalistes.



Alors Monsieur le Président, avez-vous, comme nous le soupçonnons, un problème avec la presse sénégalaise ? Avez-vous peur d’elle ? La jugez-vous trop dérisoire par rapport à votre standing ?



À Seneweb, qui est le miroir du Sénégal et même de l’Afrique de l’ouest, nous serions ravis de vous ouvrir nos colonnes et nos contenus digitaux, avec respect bien sûr, mais sans complaisance, évidemment. On vous posera des questions d’utilité publique et celles que les Sénégalais aimeraient vous poser. L’invitation est lancée…



Plus que quiconque, vous devez du respect à votre presse, dont le travail de vigie a largement contribué à votre élection. Ne la traitez pas donc en pestiférée…