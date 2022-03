Conflit d’intérêt, violation à la règlementation : Le Cnra met en demeure Ahmed Aïdara, Sen Tv et Zik fm

L’utilisation, par Ahmed Aïdara, de la revue de presse à des fins politiques et partisanes, n’est pas du goût du conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra). Babacar Diagne et ses pairs qui se sont penchés sur ce dossier lors de leur séance de ce lundi 14 mars 2022, ont constaté des violations flagrantes de la réglementation qui régit le secteur audiovisuel au Sénégal.





«Ahmed Aïdara, Depuis son retour, après les élections territoriales l’issue desquelles il a été élu maire de la ville de Guédiawaye, ne cesse de faire sa promotion et de son bord politique et de dénigrer le côté opposé ou des citoyens aussi bien dans les revues des titres que dans les revues de presse », fustige le Cnra.





De telles pratiques, selon Babacar Diagne et Cie, constituent une violation de la réglementation notamment à son article 10.3 qui impose aux concessionnaires de veiller à ce que : « les journalistes, intervenant dans les émissions d’information, ne fassent valoir des idées partisanes ; les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antennes fassent une présentation honnête, impartiale et objective des questions et sujets traités, en veillant notamment à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents points de vue ».





Mais également, que « la chaîne de télévision ne soit utilisée à des fins de propagande pour vendre l’image de son ou ses promoteur(s) ou pour mettre en avant les intérêts de ce ou ces dernier(s) ».





Ainsi considérant ce qui précède, après délibération en sa séance du 14 mars 2022, le Conseil « met en demeure la Sen Tv et la Zik fm de prendre les dispositions pour mettre définitivement un terme aux violations de la réglementation par Monsieur Ahmed Aïdara dans les revues des titres et de presse », sous peine de sanctions en cas de récidive.