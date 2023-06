Coupure du signal de Walf: Le CORED condamne

La chaîne de télévision Walfadjri n'est plus disponible sur la TNT et le bouquet Canal depuis 24h. Un fait que condamne "avec fermeté" le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED).





Le tribunal des pairs déplore par ailleurs "les restrictions d'accès à internet et aux réseaux sociaux". "Ce qui remet en cause la liberté d'expression et constitue une violation flagrante de l'Article 8 de la Constitution du Sénégal", estime-t-il.