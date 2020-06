Covid-19 : le rôle des agences de presse dans la sensibilisation au menu d’un forum de l’UNA

L’union des agences de presse nationales (UNA) de l’organisation de la coopération islamique (OCI) a organisé récemment son premier forum virtuel, à Djeddah (Arabie Saoudite) sur le thème : "Le rôle des agences de presse dans le soutien aux efforts anti-coronavirus", a-t-on appris, mercredi, de source officielle.



Organisé depuis de siège de l’OCI, via l’application Zoom, le forum a servi de cadre d’échanges entre des dirigeants d’agence de presse, des ambassadeurs d’une cinquantaine de pays membres et des délégués permanents auprès de l’organisation.

Le secrétaire général de l’OCI, Youssef Bin Ahmed Al-Othaimeen, le président du groupe Banque Islamique de Développement (BID), Bandar Bin Muhammad Hajjare et le directeur général de l’ISESCO, Salim Bin Mohammed Al Malik ont aussi participé au forum.

"La rencontre vise à mettre en évidence le rôle joué par les organes de presse en tant que sources fiables d’information dans la sensibilisation à la pandémie de Covid-19", a souligné le ministre saoudien des médias par intérim et président du conseil exécutif de l’UNA, Majid Bin Abdullah Al-Qasabi.

Selon lui, elle avait aussi pour objectif "de permettre aux agences de presse d’échanger leurs expériences et de présenter leurs expertises dans la sensibilisation, le partage des connaissances et des informations véridiques, faisant contrepoids aux rumeurs et aux fausses informations".

Les participants aux forum ont noté l’augmentation de la demande en informations en cette période de pandémie, "constatant que même si la situation actuelle a activé tous les médias du monde, les agences nationales de presse restent une source d’informations officielles".

"Les agences de presse contribuent ainsi à la prévention de la panique et du stress, jugés plus dangereux que les effets du virus", observent-ils.