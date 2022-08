Droits TV du Mondial 2022 : entre Emedia et la RTS, la guerre est ouverte

Dans un communiqué publié hier, jeudi, la RTS a informé avoir acquis l’exclusivité, pour le territoire sénégalais, des droits de retransmission de la Coupe du monde 2022. Ceux-ci concernent ses supports TV, radio et digitaux. Cette annonce a hérissé les poils des responsables du groupe Emedia.



Dans son édition de ce vendredi, L’AS rapporte que ces derniers assurent avoir acquis les mêmes droits, et en exclusivité. Qu’ils sont d’ailleurs en train de dérouler le programme qui entoure cet investissement : notamment, un documentaire sur Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, un film sur la CAN 2021 et le passage de Samuel Eto’o dans les locaux de Emedia, ponctué d’une interview exclusive de l'ancien football devenu président de la Fédération camerounaise de football.



Les responsables de Emedia signalent que Eto’o était accompagné par une délégation de Qatar supreme committee for delivery and legacy, en charge de l’organisation opérationnelle du Mondial 2022. Histoire, sans doute, de revendiquer une certaine crédibilité.