El Hadji Assane Guèye, Rfm : ‘’Le président Macky Sall m’a demandé de poser les questions sans tabou’’

Dans l’émission Info matin de ce mercredi sur la Tfm, le journaliste El Hadji Assane Gueye est revenu sur son entretien avec le chef de l’Etat dans son émission Yoon Wi sur la RFM, samedi dernier.





D’emblée, il a remercié le président de la république et sa cellule de communication pour le choix porté sur sa personne et surtout pour son émission Yoon Wi. « Ce sont eux qui ont voulu faire leur communication à Rfm. Que ce soit un politicien, un président de la République ou une autre personne, s’il veut communiquer, il y a un moment, un canal pour le faire, mais aussi des personnes avec qui il doit le faire. Il a choisi mon émission Yoon Wi et je m’en félicite ’’, a expliqué El Hadji Assane Guèye.





Critiqué sur la façon dont il a posé ses questions au président de la République, Assane Gueye réplique. ‘’Si je faisais de la politique, dans une émission, je ne permettrai pas au journaliste de me parler n’importe comment car je n’agresse pas les gens et je n’accepte pas qu’on me le fasse dans le domaine du journalisme de même que dans les relations humaines’’, lance-il.





Le journaliste à la Rfm soutient n’avoir reçu aucune contrainte par rapport aux questions à poser lors de l’émission. ‘’Je félicite le chef de l’Etat car il a accepté l’émission sans tabou, il m’a dit : « pose toutes les questions sans tabou’’.





Pour El Hadji Assane Guèye, ses questions étaient naturelles et collaient à l’actualité. ‘’Personne ne peut dire que j’ai changé le style de mon émission. Ce n’est pas parce que je suis en face du président de la République que je dois le faire. Personne ne peut aussi dire que je lui ai manqué de respect dans une émission’’, conclut-il.