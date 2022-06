GESTION DES MÉDIAS PUBLICS : Macky Sall appuie Racine Talla et Yakham Mbaye

Un soutien de taille pour les Directeurs généraux de la télévision nationale, la Rts, et du quotidien national, Le Soleil, confrontés depuis des mois à un climat social tendu. Hier, en réunion du Conseil des ministres, le Président Macky Sall a tenu à l’endroit de Racine Talla et de Yakham Mbaye des propos revigorants.



Hier, en réunion du Conseil des ministres, rebondissant sur la pose de la première pierre du futur siège de la Rts, cérémonie qu’il a présidée, la veille, Macky Salll a, selon le communiqué final de cette rencontre, salué un «acte, historique et refondateur (ndlr : c’est le premier siège de la Rts financé directement par l’Etat)». Une avancée «(qui) confirme davantage la place primordiale qu(’il) accorde à la modernisation de l’audiovisuel public», selon le même document.





Il a, aussi, saisi cette occasion pour «féliciter le Directeur général de la Rts, ainsi que les agents des entreprises publiques de presse, notamment ceux de la Rts, du Soleil, de l’Agence de presse sénégalaise (Aps), et de Télédiffusion Sénégal (Tds), qui accomplissent, chacun dans son domaine, un travail remarquable qui doit être soutenu par le Gouvernement».





Parallèlement à ce communiqué officiel, des sources ayant participé à cette rencontre, renseignent que durant de longues minutes au cours des échanges relatifs aux médias publics, le Président de la République, usant de mots forts et appuyés, a pris la défense de Racine Talla et de Yakham Mbaye, les Directeurs généraux de la télévision nationale et du quotidien national, la Rts et Le Soleil.