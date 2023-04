« La nomination de ADD brise l’équilibre ethnique » : Le Cored réprimande le journal DirectNews

Le journal DirectNews s’est attiré les foudres du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED), avec sa Une du jour plus choquante qu’incitative. « La nomination de ADD brise l’équilibre ethnique », écrit le canard à la Une tout en insistant dans son billet Dawul Coow sur l’appartenance ethnique du président de la République Macky Sall, de son Premier ministre Amadou Ba et du nouveau président du Cese, Abdoulaye Daouda Diallo.





Des écrits qui sapent le vivre ensemble, « fermement condamnés » par le Cored dans un communiqué de presse. « Ces propos sont en porte-à-faux avec la charte des journalistes du Sénégal et le Code de la presse. Les articles 4 et 10 de cette charte indiquent que le journaliste doit ‘respecter la dignité de la personne humaine et des groupes sociaux…’ et ‘s’interdire l’apologie de la violence et la haine entre des groupes sociaux’ », déclare le conseil dans son communiqué.





Des dispositions renforcées par le Code de la presse qui stipule en son article 18 que : « le journaliste et le technicien des médias doivent…éviter toute allusion, par le texte, l’image et le son, à l’appartenance ethnique ou nationale d’une personne ».









Sur ce, le Cored « invite les médias à faire preuve de responsabilité et à être plus regardant sur l’usage d’expressions tendant à stigmatiser une communauté ou un groupe social ou mettant en péril la cohésion nationale ».