« Le Soleil » : Les travailleurs interpellent Macky Sall et promettent de durcir la lutte

Les Syndicalistes du journal le Soleil accuse Yakham Mbaye

Les travailleurs du soleil demandent à Macky Sall de choisir entre le Directeur général et les 216 employés du quotidien national. « Yakham Mbaye a dit que son seul interlocuteur est le président de la République, c’est pour cette raison que nous demandons au Chef de l’Etat de prendre une décision », a dit le Secrétaire général de la section Synpics face à la presse. Souleymane Diam Sy brandit 03 exigences avant d'aller à la table des négociations. Il s'agit « du virement immédiat de l'intégralité des salaires des collègues qui ont été suspendus, de l'annulation pure et simple de toutes les affectations arbitraires prises par Yakham Mbaye à la veille du renouvellement du collège des délégués et la réintégration de l'employé qui a été licencié après avoir répondu à une insulte du directeur dans le groupe WhatsApp du journal ». Il a, par ailleurs, informé que « le lundi 28 mars, un préavis de grève sera déposé à l'inspection du travail. Nous irons jusqu'au bout et n’excluons pas des journées sans Soleil ».





Revenant sur la situation au Soleil, Diam Sy rappelle qu’en décembre avec le renouvellement du collège des délégués, le Directeur général, Yakham Mbaye, a muté les journalistes qui s'étaient inscrits sur les listes du syndicat. Une décision attaquée devant l'Inspection Régionale du Travail. Diam Sy révèle que l'inspecteur du travail, chargé du dossier, avait ainsi signifié au Directeur du Soleil qu'il n'avait pas le droit de prendre une telle décision. « Yakham avait tout simplement fait savoir que ce n'était pas son problème parce que quoi qu'il advienne, c'est Le Soleil qui va payer et pas lui », renseigne-t-il.