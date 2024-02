“Je m’appelle Absa Hane, et j’ai été lâchement et sauvagement agressée par des policiers…” (Par Absa HANE)

Je m’appelle Absa Hane et j’ai été lâchement et sauvagement agressé par des éléments de la Police Nationale du Sénégal. Le courage croît en osant, la peur en hésitant. Jusqu’à présent, je n’ai pas peur. Et d’ailleurs pourquoi avoir peur devant l’arbitraire, devant l’excès de zèle, devant ce qu’il y a de plus abject chez l’humain ?



Je préfère les affronter pour défendre mes convictions, mes droits, ma liberté d’expression, la liberté tout court. Cela m’a valu une agression brutale, des gifles, des coups de pieds dont plusieurs à la tête qui m’ont littéralement assommé et rendu inconsciente pendant plusieurs dizaines de minutes.



Ceci est le résultat de la lâcheté de quelques policiers qui ont fait le choix d’enfermer une jeune femme sans défense dans leur fourgon pour la rouer de coups et l’agresser sauvagement avant de l’abandonner inconsciente.



Cependant, je suis fière d’avoir retenu le matricule de mon principal agresseur et je me donnerai corps et âme pour qu’il paie pour son geste ignoble mais aussi pour qu’aucune autre personne ne subisse la violence gratuite qui m’a été infligée par mes tortionnaires. Matricule 6.118 vous m’avez frappé lâchement, je vais vous traquer sans répit et vous affronter fièrement.



Je m’appelle Absa Hane et je n’ai pas peur.