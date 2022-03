Le Groupe Excaf Télécom en liquidation judiciaire

Selon Le Quotidien, le Groupe Excaf Télécom a été mis en liquidation judiciaire.



C’est par jugement N°003 du 9 février 2022 que le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a statué en matière commerciale et «prononcé la liquidation des biens de la société Excaf Télécom Sarl, sise Sodida Dakar».



La juge Ndèye Seynabou Wade a été désignée juge commissaire et Cherif Mbodji, en qualité de syndic.



Les travailleurs étaient dans la rue pour réclamer des arriérés de salaire, allant d’un à treize mois.



En 2018, le groupe avait déjà dû se séparer de l’immeuble abritant son siège aux Hlm 1.



Un immeuble mis à prix pour 90 millions de francs et acheté par la société Locafrique SA, à 180 millions de Fcfa.