Mamadou Thior, Président du Cored, avertit : Pas de carte de presse aux journalistes politiciens

Mamadou Thior alerte sur les journalistes politiciens

Le président du Conseil d’observation des règles d’éthique et de déontologie (CORED), Mamadou Thior, a mis en garde certains journalistes qui veulent faire leur entrée en politique.





Pour le président du Cored, journalisme et politique ne vont pas de pair. «Quand le journaliste choisit de faire la politique, il quitte la rédaction pour opter pour la politique. Mais on ne peut pas évoluer dans une rédaction, dire qu’on est politique, qu’on est membre d’un parti. L’éthique et la déontologie l’interdisent formellement», a-t-il fait savoir à nos confrères d’iRadio.