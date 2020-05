Mamoudou Ibra Kane, DG eMedia : "Iftaar est l'émission-révélation de l'année"

Festival de froufrou ce soir au 28 ème numéro de l'émission phare de iTV, "Iftaar" qu'animent le célèbre duo Boubacar Diallo et Birame Pouye. Arrivée en fanfare, Boubacar, drapé comme dhab dans un impeccable grand boubou bleu indigo, s'engouffre dans le censeur du siège pour arriver pile poile dans le vaste studio dédié. Tout est au grand complet.





L'invité vedette fait son apparition, le DG du Groupe, est ce soir sur le plateau vêtu lui aussi d'un scintillant bleu bazin, rivalisant avec la star Boub's les textures de la haute couture. Naturellement Adama Anouchka Ba, journaliste qui monte, illumine la soirée dans une robe de fée.





L'échange peut commencer et, pour fixer les choses, Mamoudou Ibra Kane, évoque "l'émission-révélation" de l'année. Le studio retient le souffle. Mais le Directeur général salue cette performance ainsi que le taux d'audience atteint en moins d'un mois. Mamoudou fait la genèse du Groupe et la déclinaison de l'identité centrée sur le "i" qui symbolise l'information certifiée.





Il se plaît à souligner la prouesse des équipes qui l'entourent à l'origine de la percée du Groupe et de ses entités : iRadio, eMedia et bien sûr la chaîne iTV. Dans cette revue, menée avec verve, Mamoudou explique la motivation du Top Management, le souci de la qualité et le caractère distinctif de l'offre éditoriale qui privilégie la proximité, le sens du réel et l'écoute des pulsions d'un pays et ses hommes.





Il a aussi rappelé la démarche et la vision, insistant sur l'impératif de construction à plus long terme fondée sur la satisfaction des émargeantes des publics sénégalais. Comment renverser les choix et offrir des programmes de qualité susceptibles d'inverser l'ordre desdits choix.





En outre, il a souligné le parcours de la presse sénégalaise, en évoquant certains pionniers à l'image de Maame Less Camara, Babacar Touré et Babacar Diagne qui ont chacun posé des jalons ayant permis aux médias d'avoir un meilleur sort.





"Le journalisme n'est pas une roue de secours. C'est un métier." affirme vendredi soir le DG d'eMedia, Mamoudou Ibra Kane au cours de l'émission Iftaar sur TV regardée dans 40 pays africains. Le contexte de crise sanitaire et l'impact de la pandémie du Covid-19, a permis à Mamoudou Ibra Kane de penser aux malades infectés, aux parents impactés et surtout aux soignants.





Ces derniers, selon lui, ont affiché au monde entier leur valeur intrinsèque. Les médecins sénégalais et les Professeurs ont révélé leur savoir faire, leur talent et la maîtrise du protocole de prise en charge pour faire face à la pandémie.