Canal + : 100% de l’UEFA Euro 2020 et de la COPA America 2021 en direct et en HD sur les chaînes Y sport en Afrique subsaharienne

C’est l’été des grandes innovations sur les chaînes Canal plus ! Les abonnés et férus de sport rêvaient de retrouver leurs grandes stars… Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe, Benzema, Lewandowski… Ce sera sur les chaînes CANAL+ SPORT pendant 4 semaines, annonce le groupe Canal plus dans un communiqué reçu.





« A partir du 11 juin, les chaines Ý Sport diffuseront les deux meilleures compétitions de football de la fin de saison qui sont : L’UEFA EURO 2020TM du 11 juin au 11 juillet dans plusieurs villes d’Europe. Et la COPA AMERICA 2021 du 13 juin au 11 juillet », lit-on dans les colonnes du texte.





Incontournables en Europe et en Amérique Latine, ces deux rendez-vous du football réunissant de grandes équipes et des grands joueurs de tout un continent, vont bénéficier d'un traitement exceptionnel sur les chaînes Ý Sport, diffusées en Afrique subsaharienne.





100% de la compétition, 100% des matchs en direct et en HD





51 matchs de l’UEFA EURO 2020TM : le match d’ouverture sur Ý Sport 1 et tous les autres matchs sur Ý Sport 2 et Ý Sport 3. 28 matchs de la Copa America 2021 sur CANAL+ SPORT 3 et CANAL+ SPORT 4





Une équipe d’experts mobilisée, pour analyser et commenter les rencontres





Pour ce faire, Canal plus va mobiliser les meilleurs journalistes sportifs et consultants pour commenter et analyser toutes les rencontres des deux compétitions et assurer la continuité d’antenne. Parmi eux, Vincent Radureau, Malick Traoré, Charles Mbuya, Lilian Gatounes, Habib Beye, Patrick Mboma, Claude le Roy, Samuel Lobé et José Pierre-Fanfan…





Euro Club et Euro Mag, deux émissions dédiés à ces grands évènements





Également, ajoute le document, des émissions seront dédiées aux deux compétitions. Il s’agit de : L’EURO CLUB, le magazine d’après-match tous les soirs de compétition qui remet en perspective chaque rencontre avec décryptage et analyses des consultants experts. L’EURO MAG, le magazine à des moments clefs de la compétition pour faire le point sur les principaux faits marquants de la compétition et des enjeux à venir. Et LE COPA AMERICA CLUB, le magazine qui revient sur l’actualité de chaque journée de compétition tout en donnant des perspectives autour des enjeux des rencontres à venir.





Avec l’UEFA EURO 2020TM et la COPA AMERICA2021 sur les chaines CANAL+SPORT, le groupe Canal promet de faire vivre à ses abonnés, pendant un mois près de 80 matchs, plus de 200 heures de direct et de grands moments de foot et d’émotions !