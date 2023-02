Violation des libertés de manifestation et de la presse : FDS/Les guelwaars condamne

«Halte aux dérives démocratiques !». Un hurlement de désespoir émanant du Directoire politique national du parti Forces démocratiques du Sénégal (FDS/Les guelwaars). Son président, Dr Babacar Diop estime que «les violences policières exercées sur les manifestants à Mbacké et la suspension du signal de Walf TV, le vendredi 10 février 2023, relèvent de graves dérives démocratiques».





Les Forces démocratiques du Sénégal (FDS/Les guelwaars), parti dirigé par le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, candidat à la Présidentielle de 2024, manifeste sa «vive indignation devant ces violations flagrantes et répétées des libertés de manifestation et de presse». Les «frères» et «sœurs» de parti du maire de Thiès, selon qui «tous les démocrates sont interpellés», soulignent que «les images des forces de l’ordre tirant, avec une violence inouïe, des grenades lacrymogènes sur des manifestants à Mbacké, sont choquantes et indignes d’un État de droit où la Constitution consacre la liberté de manifestation. L’exercice de ce droit constitutionnel ne devrait aucunement être remis en question par une autorité administrative sous des prétextes fallacieux».





FDS/Les guelwaars manifeste sa «solidarité à tous les blessés» et demande «la libération, sans délai, de tous les manifestants injustement et arbitrairement arrêtés à Mbacké».





Par ailleurs, «la suspension du signal de Walf TV par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) est un acte tout aussi grave. Une telle mesure est à la fois illégale et injustifiée. Elle relève d’un abus d’autorité. Monsieur Babacar Diagne est un danger pour la liberté de presse et la démocratie. Son départ à la tête du CNRA devient un impératif».