Décès de Boun Abdallah Dionne : Les témoignages de Anta Babacar Ngom et Aly Ngouille Ndiaye

Anta Babacar Ngom Diack a fait un témoignage sur Mahammed Boun Abdallah Dionne qui a disparu, ce jour, à Paris (France). « Il était un homme d'État dévoué et un leader visionnaire qui a servi son pays avec passion et intégrité. Sa contribution significative au développement du Sénégal restera gravée dans l'histoire. En ces moments difficiles, que le souvenir de son engagement et de sa sagesse apporte un peu de réconfort », a écrit l’ex-candidate à la Présidentielle du 24 mars dernier.





A son tour, l’ancien ministre et maire de Linguère a indiqué, sur sa page facebook, avoir appris le décès de l'ancien Premier ministre « avec une profonde tristesse ». « Ayant eu l'opportunité de travailler sous sa direction en tant que Ministre de 2014 à 2019, je peux témoigner de son dévouement, de sa personnalité remarquable, sa rigueur exemplaire, mais aussi de sa piété en tant que Musulman et fervent disciple de Cheikhoul Khadim, comme en témoigne le Qaçida de Serigne Touba qu'il m'a offert lors de sa dernière visite à mon domicile », a fait remarquer Aly Ngouille Ndiaye.