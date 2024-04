Décès de Boun Dionne : Papa Djibril Fall et Déthié Fall réagissent

Les réactions des hommes politiques tombent, depuis le rappel à Dieu de l’ancien Premier ministre et candidat à la Présidentielle du 24 mars dernier, ce jour.





« C'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre le rappel à Dieu de Mouhammad Boun Abdallah Dionne. Au nom du parti Les serviteurs et en mon nom personnel, je tiens à exprimer nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l'ensemble du peuple sénégalais. Monsieur Dionne laisse dans nos cœurs et nos mémoires la marque d'un grand homme d'État qui a dignement servi et représenté le Sénégal, par sa compétence et son expertise. Que son âme repose en paix », a déclaré le président du mouvement Les serviteurs, Papa Djibril Fall, arrivé 9e lors du scrutin présidentiel.