Décès de l’ancien PM Boun Dionne : Amadou Ba et Khalifa Sall témoignent

«J'ai appris avec beaucoup de tristesse le rappel à Dieu du Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne », a indiqué le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) à la Présidentielle du 24 mars dernier.





Selon Amadou Ba, le disparu, qui était un «fidèle serviteur de l'Etat, aura marqué notre pays par son amabilité et son sens du devoir ». «Sa disparition constitue une grosse perte pour le Sénégal. Je présente à sa famille et au peuple tout entier mes sincères condoléances », a déclaré l’ancien Premier ministre, par ailleurs ex-ministre de l’Économie, des Finances et du Plan (MEFP).





De son côté, le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, a rendu hommage à Mohammed Boun Abdallah Dionne. Ceci, grâce «à son dévouement et son service à l'État».





«En ces moments difficiles, mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix », a-t-il écrit sur X.