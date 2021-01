Décès du journaliste Jean Meissa Diop

La presse sénégalaise en deuil. Le journaliste-formateur Jean Meissa Diop a tiré sa révérence, ce dimanche. L'annonce a été faite par la rédaction de Walf Quotidien.: "WalfQuotidien a le regret de vous annoncer le décès de Jean Meissa Diop, journaliste chez nous et animateur de la chronique hebdo «AVIS D’INEXPERT». Paix à son âme".Seneweb présente ses condoléances les plus attristées à sa famille et à toute la presse sénégalaise.